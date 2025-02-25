Госслужащие из Украины будут проходить стажировку в Еврокомиссии

Подписана договоренность между Кабмином и Еврокомиссией о командировке украинских государственных служащих в ЕК.

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Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС по вопросам бюджета, борьбе с мошенничеством и государственным управлением Петр Серафин подписали Административную договоренность между Правительством Украины и Европейской Комиссией о командировках украинских государственных служащих.

Целью договоренности является создание правовой основы для временных командировок украинских государственных служащих в Европейскую Комиссию для обмена опытом, приобретения практических навыков, ознакомления с рабочими методами и политиками Еврокомиссии, а также содействие усилению диалога и сотрудничества между Украиной и ЕС.

Согласно Административной договоренности, для государственных служащих из Украины будет открыта возможность участвовать в:

программе National Experts in Professional Training Programme (NEPTs), предусматривающей стажировку в Европейской Комиссии сроком 3-5 месяцев;

программе Seconded National Experts (SNEs), предусматривающей занятие вакансий национальных экспертов в Еврокомиссии сроком до 2 лет.

Ожидается, что реализация договоренности будет способствовать

повышению квалификации и профессионального уровня государственных служащих Украины, институциональному укреплению украинской государственной службы;

развитию профессиональных контактов с ЕС;

поддержке соответствующих евроинтеграционных реформ.

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