Госслужащие из Украины будут проходить стажировку в Еврокомиссии

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС по вопросам бюджета, борьбе с мошенничеством и государственным управлением Петр Серафин подписали Административную договоренность между Правительством Украины и Европейской Комиссией о командировках украинских государственных служащих.
Целью договоренности является создание правовой основы для временных командировок украинских государственных служащих в Европейскую Комиссию для обмена опытом, приобретения практических навыков, ознакомления с рабочими методами и политиками Еврокомиссии, а также содействие усилению диалога и сотрудничества между Украиной и ЕС.
Согласно Административной договоренности, для государственных служащих из Украины будет открыта возможность участвовать в:
Ожидается, что реализация договоренности будет способствовать
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.