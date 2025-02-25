У Запоріжжі колишній правоохоронець продавав ритуальному агентству дані про померлих — його судитимуть

Після отримання даних підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.

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У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який незаконно передавав дані з закритої інформаційної бази представникам ритуального бізнесу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, колишній службовець, працюючи в правоохоронному органі, мав доступ до закритого державного порталу, де зберігалася інформація про померлих громадян та їхніх родичів.

Скориставшись цим, він вирішив продавати ці дані, включно з номерами телефонів, представникам поховального бізнесу.

Після отримання даних підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.

«Щоб схема працювала безперервно, колишній правоохоронець залучив до неї свою дружину, надавши їй логін і пароль для доступу в закриту базу», — додали в ДБР.

Загалом зафіксовано понад 300 випадків передачі конфіденційної інформації.

Фігуранту висунуті обвинувачення за ч. 1 ст. 361-2 та ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом та незаконне збирання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу).

Санкція статей передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Фігурант уже звільнений із правоохоронних органів.

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