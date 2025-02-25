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Євросоюз запропонував Україні свою угоду щодо корисних копалин

10:20, 25 лютого 2025
ЄС пропонує Україні власну угоду щодо критично важливих мінералів.
Євросоюз запропонував Україні свою угоду щодо корисних копалин
Фото: espreso.tv
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Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував українському уряду «взаємовигідну» угоду щодо українських критичних мінералів, пише Politico.

За словами єврокомісара, під час візиту до Києва він запропонував Україні цю угоду.

«21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства», – сказав посадовець після зустрічі, яка відбулася в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

«Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», – додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що «загартовані українські військові можуть стати альтернативою армії США у ЄС, а у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, критичних для ЄС».

Також ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо не виключив створення спільного підприємства для розробки корисних копалин, частина від доходу з якого буде надходити до США, а частину коштів згодом реінвестуватимуть в Україну для її відбудови.

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ЄС Україна

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