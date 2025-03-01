З 1 березня зростуть найменші пенсії, які раніше не потрапляли в периметр індексації

Натомість, для найбільших пенсій введено обмеження на максимальний розмір підвищення – до 1 500 грн.

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З 1 березня пенсії та страхові виплати буде проіндексовано на 11,5%. Як вказують у Мінсоцполітики, це означає, що понад 10 мільйонів українців вже з 1 березня почнуть отримувати більші за розміром пенсії.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, важливо, що будуть проіндексовані навіть найменші пенсії, які раніше не потрапляли в периметр індексації. Натомість, для найбільших пенсій введено обмеження на максимальний розмір підвищення – до 1 500 грн, незалежно від категорії.

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

672 тис. пенсіонерів силових відомств

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

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