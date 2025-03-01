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С 1 марта вырастут самые низкие пенсии, которые ранее не попадали в периметр индексации

08:30, 1 марта 2025
В то же время для самых высоких пенсий введено ограничение на максимальный размер повышения – до 1 500 грн.
С 1 марта вырастут самые низкие пенсии, которые ранее не попадали в периметр индексации
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С 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 11,5%. Как указывают в Минсоцполитики, это означает, что более 10 миллионов украинцев уже с 1 марта начнут получать увеличенные пенсии.

Как рассказала первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак, важно, что будут проиндексированы даже самые низкие пенсии, которые ранее не подпадали в периметр индексации. В то же время для самых высоких пенсий введено ограничение на максимальный размер повышения – до 1 500 грн, независимо от категории.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 672 тыс. пенсионеров силовых ведомств
  • 98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
  • 79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
  • 23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

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Минсоцполитики пенсия пенсия в Украине

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