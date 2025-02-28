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Верховный Суд пояснил, как правильно исчислять срок досудебного расследования

17:42, 28 февраля 2025
Объединенная палата ККС ВС разъяснила, что в рамках срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен в суд.
Верховный Суд пояснил, как правильно исчислять срок досудебного расследования
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Конечным моментом срока досудебного расследования является его окончание, которое, как этап уголовного производства, согласно п. 3 ч. 2 ст. 283 УПК Украины законодатель связывает во времени с обращением с обвинительным актом в суд, то есть его направлением в суд средствами почтовой связи или передачей ответственному лицу канцелярии суда.

Учитывая положения статей 115, 219 УПК Украины, при исчислении двухмесячного срока досудебного расследования день, когда лицу было сообщено о подозрении, не принимается во внимание как день, с которого начинается указанный срок.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 369/16172/20.

По обстоятельствам дела суды предыдущих инстанций закрыли это уголовное производство на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. В кассационной жалобе сторона обвинения указывала, что в срок досудебного расследования не включается весь период с момента направления или непосредственного вручения стороне защиты уведомления о завершении досудебного расследования и открытия ей материалов производства для ознакомления до момента окончания ознакомления этой стороны с материалами досудебного расследования, а предусмотренный ст. 219 УПК Украины двухмесячный срок досудебного расследования необходимо исчислять с дня вручения уведомления о подозрении.

Оценивая указанные кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что в рамках срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен в суд, что заключается в его направлении средствами почтовой связи или передаче ответственному лицу канцелярии суда.

Также ОП КУС ВС обратила внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 115 УПК Украины при исчислении сроков днями и месяцами не учитывается тот день, с которого начинается срок, за исключением сроков содержания под стражей, проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, в которые включается нерабочее время и которые исчисляются с момента фактического задержания, взятия под стражу или помещения в соответствующее медицинское учреждение.

Постановление ОП КУС ВС от 17 февраля 2025 года по делу № 369/16172/20 (производство № 51-7739кмо23) вскоре будет опубликовано в ЕГРСР.

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