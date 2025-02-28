Верховный Суд уточнил правила составления совместного завещания супругов

Верховный Суд: совместное завещание не может включать личное имущество одного из супругов.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд уточнил, что совместное завещание могут составлять только супруги, а распоряжение может касаться только имущества, находящегося в общей совместной собственности. Это означает, что в совместном завещании невозможно распоряжаться личным имуществом одного из супругов, а также нельзя менять правовой режим этого имущества на общую совместную собственность. Такое решение было принято Объединенной палатой Кассационного гражданского суда для обеспечения единства в судебной практике.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

В деле, которое пересматривалось, истица обратилась в суд с иском к наследнику по общему завещанию супругов о признании этого завещания недействительным в части распоряжения правом на земельный участок и признании права собственности на земельный участок путем наследования по закону. В обоснование исковых требований истица указала, что спорный земельный участок не может входить в наследственную массу по завещанию супругов, в связи с чем указанный земельный участок подлежит наследованию по закону, а истица является единственным наследником, который принял наследство.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении искового требования о признании частично недействительным общего завещания супругов вследствие его необоснованности (поскольку отсутствуют основания частичной недействительности).

Изменяя судебные решения в части правового обоснования отказа в удовлетворении иска о признании совместного завещания супругов недействительным, ОП КЦС ВС отметила, что один из завещателей по совместному завещанию супругов не может оспаривать совместное завещание в случае распоряжения в совместном завещании супругов личным имуществом одного из супругов и судам следовало отказать в удовлетворении искового требования о признании частично недействительным совместного завещания именно по этому основанию.

ОП КЦС ВС также указала, что законодатель конструирует совместное завещание таким образом, что завещателями могут быть только лица, имеющие статус супругов, а распоряжение может касаться только имущества, находящегося в правовом режиме общей совместной собственности. Вследствие этого исключается распоряжение в общем завещании супругов личным имуществом одного из супругов и распространение на это имущество правового режима общей совместной собственности.

В наследственном праве (книга 6 ГК Украины) законодатель предусмотрел конструкцию утраты силы завещания полностью или частично. Конструкция утраты силы завещания распространяется как на «обычное» завещание, так и на совместное завещание супругов. Утрата силы завещания может иметь место, в частности, при следующих условиях: (1) вследствие составления нового завещания происходит потеря силы предыдущим завещанием; (2) если права и обязанности не существуют (прекратились) или превратились в другие; (3) в случае распоряжения в общем завещании супругов личным имуществом одного из супругов. Поэтому в случае распоряжения в общем завещании супругов личным имуществом одного из супругов завещание в этой части теряет силу и такое имущество подлежит наследованию по закону.

Ссылка на постановление Верховного Суда от 24 февраля 2025 года по делу № 183/4256/21 (производство № 61-15813сво23) будет безотлагательно добавлена после его обнародования в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.