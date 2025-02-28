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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за январь

17:26, 28 февраля 2025
В течение января 2025 года КУС ВС выразил ряд актуальных правовых позиций.
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за январь
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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС.

В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях КУС ВС, принятых в январе 2025 года, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов следует выделить следующие.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

квалифицирующий признак «те же действия, совершенные в течение года после осуждения по этой статье», предусмотренный ч. 2 ст. 309 УК Украины, устанавливает уголовную ответственность за соответствующие действия, совершенные лицом в течение года после вынесения обвинительного приговора по данной статье, а не после сообщения ему о подозрении или утверждения прокурором обвинительного акта;

небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов, которое привело к причинению по неосторожности тяжких телесных повреждений, полностью охватывается ст. 264 УК Украины и не требует дополнительной квалификации по ст. 128 данного Кодекса;

передача лица на поруки предприятию, учреждению или организации, с которыми лицо не состоит в трудовых отношениях или на обучении, и, соответственно, не находится под их постоянным контролем, невозможна.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

обязанность разъяснить потерпевшему право поддерживать обвинение в ранее предъявленном объеме после его изменения прокурором КПК Украины возлагает на суд, а не на прокурора или другое лицо;

выделение из уголовного производства в отдельное производство материалов относительно части уголовных правонарушений не влияет на исчисление процессуального срока досудебного расследования по факту совершения того уголовного правонарушения, по которому сообщение о подозрении не осуществлялось;

ущерб, причиненный в результате ДТП по вине водителя, управлявшего автомобилем в связи с выполнением своих трудовых (служебных) обязанностей на основании трудового договора с лицом, владеющим транспортным средством, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем.

В течение января 2025 года ККС ВС высказывал также другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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Верховный Суд судебная практика КУС ВС

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