Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ККС ВС за січень

17:26, 28 лютого 2025
Упродовж січня 2025 року ККС ВС висловив низку актуальних правових позицій.
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики ККС ВС за січень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС.

В огляді відображено важливі правові позиції з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах ККС ВС, ухвалених у січні 2025 року, які матимуть значення  для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– кваліфікуюча ознака «ті самі дії, вчинені протягом року після засудження за цією статтею», передбачена ч. 2 ст. 309 КК України, встановлює кримінальну відповідальність за відповідні дії, вчинені особою протягом року після ухвалення обвинувального вироку за цією статтею, а не після повідомлення їй про підозру чи затвердження прокурором обвинувального акта;

– недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, яке призвело до завдання необережних тяжких тілесних ушкоджень, повністю охоплюється ст. 264 КК України та не потребує додаткової кваліфікації за ст. 128 цього Кодексу;

– передача особи на поруки підприємству, установі чи організації, з якими особа не перебуває у трудових відносинах або на навчанні, та, відповідно, не перебуває під їх постійним контролем, є неможливою.

У сфері кримінального процесуального права вказано, що:

– обов’язок роз’яснити потерпілому право підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі після його зміни прокурором КПК України покладає на суд, а не на прокурора чи іншу особу.

– виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, у якому повідомлення про підозру не здійснювалося;

– шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем у зв’язку з виконанням своїх трудових (службових) обов’язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

Упродовж січня 2025 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури