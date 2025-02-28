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Верховний Суд пояснив, як правильно обчислювати строк досудового розслідування

17:42, 28 лютого 2025
Об'єднана палата ККС ВС пояснила, що в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду.
Верховний Суд пояснив, як правильно обчислювати строк досудового розслідування
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Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України законодавець пов’язує в часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду, тобто направленням його до суду засобами поштового зв’язку або передачею відповідальній особі канцелярії суду

З огляду на положення статей 115, 219 КПК України при обчисленні двомісячного строку досудового розслідування день, коли особу було повідомлено про підозру, не береться до уваги як день, від якого починається вказаний строк.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 369/16172/20.

За обставинами справи суди попередніх інстанцій закрили це кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. У касаційній скарзі сторона обвинувачення зазначала, що у строк досудового розслідування не включається весь період із моменту направлення або безпосереднього вручення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття їй матеріалів провадження для ознайомлення до моменту закінчення ознайомлення цієї сторони з матеріалами досудового розслідування, а передбачений ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування необхідно рахувати з дня вручення повідомлення про підозру.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду, що полягає у скеруванні акта до суду засобами поштового зв’язку або передачі його відповідальній особі канцелярії суду.

Також ОП ККС ВС звернула увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Постанова ОП ККС ВС від 17 лютого 2025 року у справі № 369/16172/20 (провадження № 51-7739кмо23) згодом буде оприлюднена в ЄДРСР.

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