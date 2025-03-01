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Какие изменения ждут украинцев с 1 марта – перечень

16:38, 1 марта 2025
В марте некоторые украинцы могут остаться без деклараций с семейным врачом, а пенсионерам проиндексируют пенсии.
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта – перечень
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С 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 11,5%. Как указывают в Минсоцполитики, это означает, что более 10 миллионов украинцев уже с 1 марта начнут получать увеличенные пенсии.

Как рассказала первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак, важно, что будут проиндексированы даже самые низкие пенсии, которые ранее не подпадали в периметр индексации. В то же время для самых высоких пенсий введено ограничение на максимальный размер повышения – до 1 500 грн, независимо от категории.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

В Украине снизят цены на лекарства в аптеках

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Некоторые декларации с семейными врачами могут быть аннулированы

С 1 марта 2025 года некоторые декларации с семейными врачами могут утратить силу из-за несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах.

Чтобы избежать этого, важно проверить свои данные и при необходимости их обновить.

В Украине начнут выдавать фискальные чеки нового образца

С 1 марта субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по выполнению платежных операций, обязаны выдавать фискальные чеки по новой форме и содержанию – фискальный кассовый чек по операциям по приему средств для последующего их перевода.

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