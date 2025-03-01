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Усик о поясе, который Зеленский привез Трампу: «Я знаю, что это за пояс, но не могу сказать»

14:14, 1 марта 2025
Александр Усик отметил, что знает о поясе, который Владимир Зеленский привез в США, но не хочет раскрывать деталей.
Усик о поясе, который Зеленский привез Трампу: «Я знаю, что это за пояс, но не могу сказать»
Фото: Getty images
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Президент Владимир Зеленский привез в США чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме пояс находился рядом с украинской делегацией.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик в комментарии журналистам рассказал о своем поясе, который Президент привез на встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Чемпион».

«Твой пояс в Вашингтоне? Я не знаю. Все мои пояса у меня дома.

А чей пояс подарил Зеленский Трампу? Какой-то специальный пояс, мне кажется. Я знаю, что это за пояс, но просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», — сказал Усик.

Как известно, 13 февраля во время телефонного разговора с Трампом Владимир Зеленский пообещал ему подарить чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

Боксер подарил этот пояс Президенту 24 августа.

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США Украина Дональд Трамп Александр Усик Владимир Зеленский бокс спорт

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