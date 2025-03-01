Усик о поясе, который Зеленский привез Трампу: «Я знаю, что это за пояс, но не могу сказать»

Президент Владимир Зеленский привез в США чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме пояс находился рядом с украинской делегацией.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик в комментарии журналистам рассказал о своем поясе, который Президент привез на встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Чемпион».
«Твой пояс в Вашингтоне? Я не знаю. Все мои пояса у меня дома.
А чей пояс подарил Зеленский Трампу? Какой-то специальный пояс, мне кажется. Я знаю, что это за пояс, но просто никому ничего не могу сказать. И не хочу», — сказал Усик.
Как известно, 13 февраля во время телефонного разговора с Трампом Владимир Зеленский пообещал ему подарить чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.
Боксер подарил этот пояс Президенту 24 августа.
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