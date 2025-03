Самолет Владимира Зеленского уже приземлился в аэропорту Лондона

Самолет с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее вылетел из США, приземлился в аэропорту Лондон-Станстед. Об этом пишут медиа.

Как отметил представитель Даунинг-стрит, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским после их встречи в Овальном кабинете.

Ранее на пресс-конференции Владимир Зеленский заявлял, что посетит Лондон после визита в Соединенные Штаты.

