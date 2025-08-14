Практика судов
В Киеве разворовали 400 тыс грн во время проведения ямочного ремонта дорог

21:42, 14 августа 2025
Предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам.
В Киеве разворовали 400 тыс грн во время проведения ямочного ремонта дорог
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении начальнику коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района» г. Киева по факту пособничества организованной преступной группе в завладении бюджетными средствами.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, должностное лицо перед тендером на проведение ямочного ремонта дорог внесло в сметную документацию недостоверные сведения о стоимости строительных материалов. В результате предприятие заключило договор на проведение работ по завышенным ценам.

«Своими действиями должностное лицо способствовало организованной преступной группе в завладении средствами коммунального предприятия на сумму более 400 тысяч гривен», — заявили в прокуратуре.

Начальнику КП ШЭУ сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в крупных размерах, в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

прокуратура Киев

