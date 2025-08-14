Практика судів
У Києві розікрали 400 тис грн під час проведення ямкового ремонту доріг

21:42, 14 серпня 2025
Підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру начальнику комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва за фактом пособництва організованій злочинній групі у заволодінні бюджетними коштами.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовець перед тендером на проведення ямкового ремонту доріг вніс до кошторисної документації недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Як наслідок підприємство уклало договір на проведення робіт за завищеними цінами.

«Своїми діями посадовець сприяв організованій злочинній групі у заволодінні  коштами комунального підприємства на суму більш ніж 400 тисяч гривень», - заявили у прокуратурі.

Начальнику КП ШЕУ повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

прокуратура Київ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

