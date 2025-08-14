На Черниговщине двое полицейских подозреваются в краже бензопилы из преследуемого авто

Полицейских подозревают в ограблении автомобиля, водитель которого скрылся.

Черниговская областная прокуратура сообщила о подозрении двум сотрудникам отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления полиции в краже, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, во время исполнения служебных обязанностей полицейские преследовали автомобиль, водитель которого не остановился по их сигналу. В лесном массиве водитель оставил машину открытой вместе с личными вещами. Воспользовавшись ситуацией, правоохранители похитили из салона автомобиля бензопилу марки «STIHL», полагая, что их действия останутся незамеченными.

Подозрение объявлено по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

