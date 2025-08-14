На Чернігівщині двоє поліцейських підозрюються у крадіжці бензопили з переслідуваного авто

Поліцейських підозрюють в пограбуванні авто, водій якого втік.

Чернігівська обласна прокуратура повідомила про підозру двом працівникам відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції в крадіжці, вчиненій за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, під час виконання службових обов’язків поліцейські переслідували автомобіль, водій якого не зупинився на їхній сигнал. У лісовому масиві водій залишив машину відкритою разом із особистими речами. Скориставшись ситуацією, правоохоронці викрали з салону автомобіля бензопилу марки «STIHL», вважаючи, що їхні дії залишаться непоміченими.

Підозру оголошено за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

