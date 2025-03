Літак Володимира Зеленського уже приземлився в аеропорту Лондона

Літак із Президентом України Володимиром Зеленським, який раніше вилетів зі США, приземлився в аеропорту Лондон-Станстед. Про це пишуть медіа.

Як зазначив представник Даунінг-стріт, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Овальному кабінеті.

Перед цим на пресконференції Володимир Зеленський вказував, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів.

