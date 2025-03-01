Літак Володимира Зеленського уже приземлився в аеропорту Лондона

Літак із Президентом України Володимиром Зеленським, який раніше вилетів зі США, приземлився в аеропорту Лондон-Станстед. Про це пишуть медіа.
Як зазначив представник Даунінг-стріт, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Овальному кабінеті.
Перед цим на пресконференції Володимир Зеленський вказував, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів.
BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025
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Ukraine latest: https://t.co/WeqJEGmmbT
Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RYoDTRxyOP
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