Данило Гетманцев заявив, що треба скасувати спецпенсії і провести пенсійну реформу

17:00, 10 серпня 2025
Раніше Гетманцев заявляв про необхідність скасувати «спецпенсії» для суддів та закликав підтримати законопроекту про скасування спецпенсій для прокурорів.
Голова комітету з податкової політики Данило Гетманцев знов закликав до скасування спецпенсій для посадовців.

Нагадаємо, раніше він заявляв про необхідність скасувати «спецпенсій» для суддів. На що отримав відповідь від Ради суддів України.

Цього разу Данило Гетманцев послався на петицію, що зареєстрована на сайті парламенту.

«Уже не перший місяць ми бачимо затягування розгляду питання скасування кланових спецпенсій. Система пручається, клани чинять опір, і це зрозуміло.

Але врешті справедливість має перемогти. На сайті Верховної Ради з’явилась петиція про скасування кланових спецпенсій: «За скасування несправедливих пенсій для обраних. Прошу розглянути законопроект 12278». Вдячний авторці звернення за її позицію та небайдужість», вказав він.

«Маємо разом подолати процес затягування другого читання для законопроекту №12278, щоб проголосувати його в залі вже найближчим часом. Звичайно, що це буде тільки перший крок.

Далі не маємо зупинятися – я точно буду продовжувати відстоювати перегляд мінімальної пенсії, індексацію пенсійних виплат та проведення пенсійної реформи», вказав Гетманцев.

На його думку, ліквідація «кланових спецпенсій» сприятиме тому, щоб «всі українські пенсіонери могли мати достойну пенсію, й нормально жити, а не виживати».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
