Данило Гетманцев заявив, що треба скасувати спецпенсії і провести пенсійну реформу

Голова комітету з податкової політики Данило Гетманцев знов закликав до скасування спецпенсій для посадовців.

Нагадаємо, раніше він заявляв про необхідність скасувати «спецпенсій» для суддів. На що отримав відповідь від Ради суддів України.

Цього разу Данило Гетманцев послався на петицію, що зареєстрована на сайті парламенту.

«Уже не перший місяць ми бачимо затягування розгляду питання скасування кланових спецпенсій. Система пручається, клани чинять опір, і це зрозуміло.

Але врешті справедливість має перемогти. На сайті Верховної Ради з’явилась петиція про скасування кланових спецпенсій: «За скасування несправедливих пенсій для обраних. Прошу розглянути законопроект 12278». Вдячний авторці звернення за її позицію та небайдужість», вказав він.

«Маємо разом подолати процес затягування другого читання для законопроекту №12278, щоб проголосувати його в залі вже найближчим часом. Звичайно, що це буде тільки перший крок.

Далі не маємо зупинятися – я точно буду продовжувати відстоювати перегляд мінімальної пенсії, індексацію пенсійних виплат та проведення пенсійної реформи», вказав Гетманцев.

На його думку, ліквідація «кланових спецпенсій» сприятиме тому, щоб «всі українські пенсіонери могли мати достойну пенсію, й нормально жити, а не виживати».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

