Развод через Дію станет возможным в конце осени — Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в «Дії» появится услуга развода.

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что развод через приложение «Дия» станет возможным осенью. Об этом он рассказал 14 августа в одной из своих соцсетей.

«Развестись в «Дії» можно будет осенью, думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим», — сообщил Федоров.

Чиновник подчеркнул, что «Дия» сначала попробует отговорить пару с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли это им.

«Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой мы работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили и не стояли в очередях», — добавил он.

