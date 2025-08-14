Практика судов
  1. В Украине

Развод через Дію станет возможным в конце осени — Федоров

19:57, 14 августа 2025
Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в «Дії» появится услуга развода.
Развод через Дію станет возможным в конце осени — Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что развод через приложение «Дия» станет возможным осенью. Об этом он рассказал 14 августа в одной из своих соцсетей.

«Развестись в «Дії» можно будет осенью, думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим», — сообщил Федоров.

Чиновник подчеркнул, что «Дия» сначала попробует отговорить пару с помощью геймификации, которая заставит хорошо подумать, нужно ли это им.

«Появится геймификация, которая будет заставлять вас максимально подумать. Но если без шуток, то над этой услугой мы работаем, потому что это важная услуга во время войны, чтобы люди не ходили и не стояли в очередях», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси