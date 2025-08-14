Розлучення через Дію стане можливим наприкінці осені — Федоров

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явиться послуга розлучення.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що розлучення через застосунок «Дія» стане можливим восени. Про це він розповів 14 серпня в одній із своїх соцмереж.

«Розлучитися в «Дії» можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим», - повідомив Федоров.

Посадовець підкреслив, що «Дія» спочатку спробує пару відмовити за допомогою гейміфікації, яка змусить добре подумати, чи потрібно це їм.

«З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах», - додав він.

