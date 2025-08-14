Рейдерский захват земли и зданий на побережье Днепра – дело на 14,6 млн грн дошло до суда

В Житомирской области в суд направили дело о рейдерском захвате земли и зданий на Днепре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Житомирской области завершила расследование рейдерской схемы захвата земли и недвижимости на побережье Днепра стоимостью 14,6 млн грн и передала дело в суд. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Организатором схемы оказался 30-летний предприниматель из Житомира, который привлек трех сообщников. Злоумышленники подделали документы, чтобы незаконно зарегистрировать право собственности на имущество на подставное лицо. Схему разоблачили оперативники управления стратегических расследований, следователи ГУНП и отдел криминального анализа Житомирщины.

Следствие установило, что в 2009 году предприятие получило государственный акт на земельный участок площадью 10,94 га в Бориспольском районе Киевской области, а также право собственности на недвижимость, в частности дом отдыха, общежитие и подсобные помещения. В 2022 году владелец выдал доверенность двум лицам для представления его интересов. Воспользовавшись отсутствием прямого контроля, предприниматель разработал схему захвата имущества.

Злоумышленники подделали документы о займе на 600 тыс. грн, заключили фиктивное мировое соглашение в суде, по которому долг «погашался» передачей земли и зданий. Затем имущество было зарегистрировано на одного из участников схемы, а другой создал общество, в уставный капитал которого внесли присвоенное имущество.

В феврале 2025 года организатору и трем сообщникам объявили подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Обвинительный акт, согласованный Житомирской областной прокуратурой, направлен в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.