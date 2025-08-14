Практика судів
Рейдерське захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра – справа на 14,6 млн грн дійшла до суду

20:30, 14 серпня 2025
На Житомирщині до суду скерували справу про рейдерське захоплення землі та будівель на Дніпрі.
Рейдерське захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра – справа на 14,6 млн грн дійшла до суду
Поліція Житомирської області завершила розслідування рейдерської схеми захоплення землі та нерухомості на узбережжі Дніпра вартістю 14,6 млн грн і передала справу до суду. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організатором схеми виявився 30-річний підприємець із Житомира, який залучив трьох спільників. Зловмисники підробили документи, щоб незаконно зареєструвати право власності на майно на підставну особу. Схему викрили оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі ГУНП та відділ кримінального аналізу Житомирщини.

Слідство встановило, що в 2009 році підприємство отримало державний акт на земельну ділянку площею 10,94 га в Бориспільському районі Київської області, а також право власності на нерухомість, зокрема будинок відпочинку, гуртожиток і підсобні приміщення. У 2022 році власник видав доручення двом особам для представлення його інтересів. Скориставшись відсутністю прямого контролю, підприємець розробив схему захоплення майна.

Зловмисники підробили документи про позику на 600 тис. грн, уклали фіктивну мирову угоду в суді, за якою борг «погашався» передачею землі та будівель. Потім майно було зареєстровано на одного з учасників схеми, а інший створив товариство, до статутного капіталу якого внесли привласнене майно.

У лютому 2025 року організатору та трьом спільникам оголосили підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Обвинувальний акт, погоджений Житомирською обласною прокуратурою, скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

