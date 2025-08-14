Украина изучит экономический опыт Аргентины: Владимир Зеленский — о разговоре с Хавьером Милеем

Президенты Украины и Аргентины обсудили ситуацию в дипломатии и развитие двусторонних отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Президент проинформировал о недавних контактах с партнерами и подчеркнул, что позиция Украины абсолютно четкая: нужен честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер Милей выразил готовность приложить личные усилия ради достижения мира.

Владимир Зеленский отметил экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции. Президент Украины поздравил ррезидента Аргентины с этими результатами и пожелал дальнейших успехов. Глава государства отметил, что Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины. Лидеры обсудили соответствующую возможность.

Президенты уделили детальное внимание развитию двусторонних отношений, прежде всего сотрудничеству в сферах технологий, экономики, аграрной промышленности и многих других отраслях.

Кроме того, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Команды будут активно работать над тем, чтобы они состоялись в ближайшее время.

Владимир Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Международной коалиции по возвращению украинских детей. Президент Аргентины заверил в том, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку.

Лидеры согласовали свои следующие контакты. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет рад видеть Хавьера Милея в Украине.

