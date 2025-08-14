Практика судів
  1. В Україні

Україна вивчить економічний досвід Аргентини: Володимир Зеленський — про розмову з Хав’єром Мілеєм

20:34, 14 серпня 2025
Президенти України та Аргентини обговорили ситуацію в дипломатії та розвиток двосторонніх відносин.
Україна вивчить економічний досвід Аргентини: Володимир Зеленський — про розмову з Хав’єром Мілеєм
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Президент поінформував про нещодавні контакти з партнерами та наголосив, що позиція України абсолютно чітка: потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр Мілей висловив готовність докласти особистих зусиль заради досягнення миру.

Володимир Зеленський відзначив економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Президент України привітав президента Аргентини із цими результатами й побажав подальших успіхів. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини. Лідери обговорили відповідну можливість.

Президенти приділили детальну увагу розвитку двосторонніх відносин, передусім співпраці у сферах технологій, економіки, аграрної промисловості та багатьох інших галузях.

Крім того, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн. Команди активно працюватимуть над тим, щоб вони відбулися найближчим часом.

Володимир Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Президент Аргентини запевнив у тому, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку.

Лідери узгодили свої наступні контакти. Володимир Зеленський наголосив, що буде радий бачити Хав’єра Мілея в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси