Україна вивчить економічний досвід Аргентини: Володимир Зеленський — про розмову з Хав’єром Мілеєм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Президент поінформував про нещодавні контакти з партнерами та наголосив, що позиція України абсолютно чітка: потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр Мілей висловив готовність докласти особистих зусиль заради досягнення миру.

Володимир Зеленський відзначив економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Президент України привітав президента Аргентини із цими результатами й побажав подальших успіхів. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини. Лідери обговорили відповідну можливість.

Президенти приділили детальну увагу розвитку двосторонніх відносин, передусім співпраці у сферах технологій, економіки, аграрної промисловості та багатьох інших галузях.

Крім того, домовилися відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн. Команди активно працюватимуть над тим, щоб вони відбулися найближчим часом.

Володимир Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Президент Аргентини запевнив у тому, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку.

Лідери узгодили свої наступні контакти. Володимир Зеленський наголосив, що буде радий бачити Хав’єра Мілея в Україні.

