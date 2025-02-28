Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

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Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленського розмовляють з журналістами в Овальному кабінеті.

Трамп підтверджує, що угода про корисні копалини з Україною буде підписана сьогодні, і каже, що «у нас є щось дуже справедливе».

«Це велике зобов'язання з боку США», - додає він.

Зі свого боку, Зеленський сподівається, що «цей документ стане кроком вперед для України».

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Володимир Зеленський привіз пояс боксера Усика до США. Також він показав Трампу фото українських бійців, які повернулися з полону.

Як ми писали, президент США Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому, який прибув на зустріч 28 лютого.

Очікується, що відбудеться підписання угоди стосовно рідкісноземельних копалин.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Автор: Наталя Мамченко

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