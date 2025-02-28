Угода про копалини із США матиме додатки про гарантії безпеки Україні, — Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що угода про копалини відкриває шлях до стратегічного партнерства зі США.

Фото: Офіс Президента

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України. За його словами, це рамковий документ, який відкриває шлях до стратегічного партнерства зі США. Про це Подоляк повідомив у ефірі телемарафону.

"Багато є спекулятивних елементів навколо цієї угоди. А це є рамковий документ, який відкриває шлях до стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Угода буде мати додатків декілька. Деякі будуть прописані, чіткі, з цифрами, будуть прописувати інвестиційні програми, розподіл прибутку від спільної розробки мінералів. Інші додатки будуть описувати безпекові гарантії", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.