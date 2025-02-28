Єрмак та Зеленський зустрілися з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні – фото

Сторони обговорили продовження військової допомоги та справедливий мир.

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Українська делегація під час візиту до Сполучених Штатів Америки зустрілася з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

За словами Президента Володимира Зеленського та керівника ОПУ Андрія Єрмака, сторони обговорили продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Дональдом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру та бачення закінчення війни і важливість надійних гарантій безпеки.

«Пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів і друзів, як Сполучені Штати Америки. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії», - вказав Зеленський.

Як ми писали, президент США Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому, який прибув на зустріч 28 лютого.

Очікується, що відбудеться підписання угоди стосовно рідкісноземельних копалин.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

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