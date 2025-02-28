Зеленський зустрівся з президентом міжнародної організації Євангельських християн

Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євангельської асоціації Біллі Гремом та організації «Сумка самаритянина» Франкліном Гремом.

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Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з своїм колегою Дональдом Трампом провів розмову із президентом Євангельської асоціації Біллі Гремом та главою організації «Сумка самаритянина» (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом.

«Дякую за молитви заради миру в Україні, допомогу українським дітям і всім нашим людям. У час, коли Росія скоює злочин за злочином, ця підтримка важлива як ніколи. Росія викрала тисячі українських дітей з окупованої території, і ми маємо зробити все, щоб повернути їх додому – до їхніх сімей, в Україну.

Ми в нашій державі робимо все, щоб захищати релігійну свободу, зберегти нормальне життя, відновити зруйноване росіянами й не дозволити їм стирати на попіл наші міста й села, наші школи та церкви. Дякую за молитви та підтримку», - заявив за результатами зустрічі Зеленський.

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