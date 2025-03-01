У Києві викрили схему незареєстрованої роботи тренерів у спортклубі

Тренери видавали себе за працівників клубу, однак, як зʼясувалося у ході перевірки, вони були лише орендарями спортивного приладдя та частини приміщення спортклубу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві податківці під час фактичної перевірки одного з відомих спортивних клубів виявили фізичних осіб, які працювали без державної реєстрації. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Зазначається, що тренери видавали себе за працівників клубу, однак, як зʼясувалося у ході перевірки, вони були лише орендарями спортивного приладдя та частини приміщення спортклубу.

«Вони надавали тренерські послуги без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.

Податківці зафіксували всі факти нелегальної підприємницької діяльності. На фізичних осіб складено адмінпротоколи», - повідомили у ДПС.

Також там додають, що податківці направили протоколи про адміністративне правопорушення до суду для винесення постанов про накладення штрафу на порушників.

Санкція за порушення ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації складає до 85 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.