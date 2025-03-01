Практика судів
  1. В Україні

У Києві викрили схему незареєстрованої роботи тренерів у спортклубі

07:54, 1 березня 2025
Тренери видавали себе за працівників клубу, однак, як зʼясувалося у ході перевірки, вони були лише орендарями спортивного приладдя та частини приміщення спортклубу.
У Києві викрили схему незареєстрованої роботи тренерів у спортклубі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві податківці під час фактичної перевірки одного з відомих спортивних клубів виявили фізичних осіб, які працювали без державної реєстрації. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Зазначається, що тренери видавали себе за працівників клубу, однак, як зʼясувалося у ході перевірки,  вони були лише орендарями спортивного приладдя та частини приміщення спортклубу.

«Вони надавали тренерські послуги без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.

Податківці зафіксували всі факти нелегальної підприємницької діяльності. На фізичних осіб складено адмінпротоколи», - повідомили у ДПС.

Також там додають, що податківці направили протоколи про адміністративне правопорушення до суду для винесення постанов про накладення штрафу на порушників.

Санкція за порушення ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації складає до 85 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

Народні депутати змогли імплементувати директиву ЄС у законопроект навіть без її офіційного перекладу

Депутатам вдалося написати законопроект про імплементацію директиви ЄС навіть без її офіційного перекладу.

Верховна Рада підтримала виключення норми про тримання в ізоляторах тимчасового тримання поліції обвинувачених та засуджених

Також в ІТУ Нацполіції не будуть тримати осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою – Рада прийняла законопроект за основу.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Верховний Суд підтвердив вирок лікарю, який не виконав необхідні дії під час проведення пластичної операції

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарю-анестезіологу, який під час проведення пластичної операції з естетичної хірургії у вигляді корекції скелета носа не здійснив належного догляду за потерпілою в період виходу її з наркозу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео