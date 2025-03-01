В Киеве раскрыли схему незарегистрированной работы тренеров в спортклубе

Тренеры выдавали себя за работников клуба, однако, как выяснилось в ходе проверки, они были лишь арендаторами спортивного инвентаря и части помещения спортклуба.

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В Киеве налоговики в ходе фактической проверки одного из известных спортивных клубов выявили физических лиц, которые работали без государственной регистрации. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Отмечается, что тренеры выдавали себя за работников клуба, однако, как выяснилось в ходе проверки, они были лишь арендаторами спортивного инвентаря и части помещения спортклуба.

«Они предоставляли тренерские услуги без государственной регистрации в качестве субъектов хозяйствования.

Налоговики зафиксировали все факты нелегальной предпринимательской деятельности. В отношении физических лиц составлены админпротоколы», — сообщили в ГНС.

Также там добавляют, что налоговики направили протоколы об административном правонарушении в суд для вынесения постановлений о наложении штрафа на нарушителей.

Санкция за нарушение ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации составляет до 85 тысяч гривен.

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