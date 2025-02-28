Зеленский встретился с президентом международной организации Евангельских христиан

Владимир Зеленский встретился с президентом Евангельской ассоциации Билли Грэмом и главой организации «Сумка самаритянина» Франклином Грэмом.

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Перед встречей со своим коллегой Дональдом Трампом Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Евангельской ассоциации Билли Грэмом и главой организации «Сумка самаритянина» (Samaritan’s Purse) Франклином Грэмом.

«Спасибо за молитвы ради мира в Украине, помощь украинским детям и всем нашим людям. В то время, когда Россия совершает преступление за преступлением, эта поддержка важна как никогда. Россия похитила тысячи украинских детей с оккупированной территории, и мы должны сделать все, чтобы вернуть их домой – к их семьям, в Украину.

Мы в нашем государстве делаем все, чтобы защищать религиозную свободу, сохранить нормальную жизнь, восстанавливать разрушенное россиянами и не позволить им стирать в пепел наши города и села, наши школы и церкви. Спасибо за молитвы и поддержку», – заявил по итогам встречи Зеленский.

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