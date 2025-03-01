Усик про пояс, який Зеленський привіз Трампу: «Я знаю, що це за пояс, але не можу сказати»

Президент Володимир Зеленський привіз до США чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика. Під час зустрічі Дональда Трампа й Володимира Зеленського в Білому домі пояс знаходився біля української делегації.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик у коментарі журналістам розповів про свій пояс, який Президент привіз на зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Чемпіон».
«Твій пояс у Вашингтоні? Я не знаю. Мої пояси всі в мене вдома.
А чий пояс подарував Зеленський Трампу? Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу», – сказав Усик.
Як відомо, 13 лютого під час телефонної розмови з Трампом Володимир Зеленський пообіцяв йому подарувати чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика.
Боксер подарував цей пояс Президенту 24 серпня.
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