Усик про пояс, який Зеленський привіз Трампу: «Я знаю, що це за пояс, але не можу сказати»

Олександр Усик зазначив, що знає про пояс, який Володимир Зеленський привіз до США, але не хоче розкривати деталей.

Фото: Getty images

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Президент Володимир Зеленський привіз до США чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика. Під час зустрічі Дональда Трампа й Володимира Зеленського в Білому домі пояс знаходився біля української делегації.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик у коментарі журналістам розповів про свій пояс, який Президент привіз на зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Чемпіон».

«Твій пояс у Вашингтоні? Я не знаю. Мої пояси всі в мене вдома.

А чий пояс подарував Зеленський Трампу? Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу», – сказав Усик.

Як відомо, 13 лютого під час телефонної розмови з Трампом Володимир Зеленський пообіцяв йому подарувати чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика.

Боксер подарував цей пояс Президенту 24 серпня.

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