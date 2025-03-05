Американські літаки розвернули після наказу Трампа про призупинення допомоги

Представник оборонного відомства США заявив, що літаки, які вже були на шляху до України, фізично розвернули після надходження наказу.

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Поставки зброї та обладнання, що прямували до України цього тижня, були зупинені після того, як президент США Дональд Трамп наказав зробити паузу. Як пише Sky News з посиланням на представника американського оборонного відомства в коментарі NBC News, наказ було віддано в той момент, коли США активно переміщували обладнання в регіон.

У повідомленні говориться, що літаки, які вже були на шляху до України, фізично розвернули після надходження наказу.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

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