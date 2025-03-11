На портале Дія восстановили сервис бронирования

Бронирование сотрудников снова работает на портале Дія.

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На портале Дія восстановили бронирование военнообязанных. Об этом сообщили на официальном сайте Дія.

Услуга была недоступна с 9:00.

«Успешно провели технические работы и усовершенствовали взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий», — говорится в сообщении.

Также там напомнили, что забронировать сотрудников могут только те предприятия, которые были признаны критически важными. Если критичность еще не подтверждена, это необходимо сделать до 31 марта.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%.

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