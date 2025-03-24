Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на цигарки

Акциз на сигарети буде прив’язаний до євро.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Закон був повернутий з підписом глави держави 24 березня.

Згідно з документом, акциз на сигарети тепер прив'язуватиметься до євро. До 2028 року ставки акцизного податку будуть підвищуватися до мінімального рівня, визначеного Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС. Також підвищуватимуться ставки на тютюн та промислові замінники тютюну, водночас знижуватимуться ставки для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

Ці зміни передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а також рекомендовані Міжнародним валютним фондом у рамках програми «Механізм розширеного фінансування». Згідно з новим законом, ставки акцизу на тютюнові вироби будуть визначатися в євро, що наближує українське податкове законодавство до стандартів ЄС.

В Україні мінімальний акциз на сигарети наразі становить близько 60 євро за 1000 штук, тоді як у країнах ЄС цей податок має складати не менше 60% від роздрібної ціни або 90 євро за 1000 штук.

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