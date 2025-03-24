На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Тернопільської області

Віталій Шаварин загинув на східному напрямку.

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19 березня унаслідок збройної агресії РФ на східному напрямку загинув колишній співробітник Служби судової охорони Віталій Шаварин. Про це повідомило Територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

Віталій з травня 2024 року проходив службу на посаді контролера, а з січня 2025 року став добровольцем в одному із підрозділів Сил оборони України.

«21-річний юнак віддав своє життя за мирне небо, за українських дітей, за незалежність України.

Керівництво та весь особовий склад Служби судової охорони висловлює щирі співчуття рідним і близьким, - написали у ТУ ССО у Тернопільській області.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття родині та близьким Віталія Шаварина.