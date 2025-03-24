Практика судів
  1. В Україні

У Дії стартувало опитування щодо складу національного журі на Євробачення-2025

12:48, 24 березня 2025
Дія запустила голосування за членів національного журі для Євробачення-2025.
У Дії стартувало опитування щодо складу національного журі на Євробачення-2025
Фото: unn
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку «Дія» розпочалося опитування, в якому українці можуть обрати одного з членів національного журі для міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Обрані експерти оцінюватимуть виступи учасників та визначатимуть, кому Україна віддасть свої бали у фіналі.

Серед кандидатів – співак MÉLOVIN, співачка Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режисер Руслан Махов, вокалістка Go_A Катерина Павленко, хореограф Анатолій Сачівко, продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографка Олена Шоптенко та музичний продюсер Дмитро Шуров.

Як проголосувати?

Щоб проголосувати, потрібно зайти в застосунок «Дія», обрати розділ «Сервіси», потім «Опитування» та віддати голос за одного з кандидатів.

П’ятеро учасників із найбільшою підтримкою, після затвердження Європейською мовною спілкою, увійдуть до складу національного журі. Опитування триватиме до 31 березня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дія Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Президент Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі пропонують закрити низку даних в цілях безпеки

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, який встановлює обмеження у наданні інформації з реєстрів юросіб, власників нерухомості та землі.

«ВККС має поважати людську гідність та виконувати судові рішення, а не робити вигляд, що норми моралі та права на Комісію не розповсюджуються», – суддя Оксана Царевич

Суддя Печерського райсуду міста Києва Оксана Царевич розповіла, чому вирішила звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань та що планує робити далі.

НАЗК зможе перевіряти доходи чиновників та їх родичів лише за період, коли чиновник набув статусу декларанта

Антикорупційний комітет Верховної Ради погодив зміни до закону про запобігання корупції, які забороняють НАЗК перевіряти законність набуття активів до вступу посадовця на публічну службу.

Суди почали перевіряти дані, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти»

Під час розгляду питання, чи був військовозобов’язаний належним чином оповіщеним, суди почали брати до уваги дані трекеру «Укрпошти».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олег Боднарюк
    Олег Боднарюк
    голова Чернівецького окружного адміністративного суду