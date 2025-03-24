У Дії стартувало опитування щодо складу національного журі на Євробачення-2025

Дія запустила голосування за членів національного журі для Євробачення-2025.

Фото: unn

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У застосунку «Дія» розпочалося опитування, в якому українці можуть обрати одного з членів національного журі для міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Обрані експерти оцінюватимуть виступи учасників та визначатимуть, кому Україна віддасть свої бали у фіналі.

Серед кандидатів – співак MÉLOVIN, співачка Tayanna, фронтмен «ДахаБраха» Марко Галаневич, режисер Руслан Махов, вокалістка Go_A Катерина Павленко, хореограф Анатолій Сачівко, продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографка Олена Шоптенко та музичний продюсер Дмитро Шуров.

Як проголосувати?

Щоб проголосувати, потрібно зайти в застосунок «Дія», обрати розділ «Сервіси», потім «Опитування» та віддати голос за одного з кандидатів.

П’ятеро учасників із найбільшою підтримкою, після затвердження Європейською мовною спілкою, увійдуть до складу національного журі. Опитування триватиме до 31 березня.

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