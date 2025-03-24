Укрзалізниця посилила зміни в касах та показала ситуацію на вокзалах, фото

В Укрзалізниці повідомили, що наразі очікування в касах вокзалів становить близько 15 хвилин.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака.

Згодом Укрзалізниця повідомила, що посилила зміни в залізничних касах вокзалів.

Там підкреслили, що у Києві було подвоєно кількість відчинених кас.

«Працівники вокзалів постійно моніторять черги. Наразі вони не більші, ніж за ранковою кавою, очікування становить близько 15 хвилин.

Якщо маєте потребу купити квитки сьогодні, то радимо зазирнути до каси в обід», - сказано у повідомленні.

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