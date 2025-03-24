Укрзализныця усилила смены в кассах и показала ситуацию на вокзалах, фото

В Укрзализныце сообщили, что на данный момент ожидание в кассах вокзалов составляет около 15 минут.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзализныци. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака.

Позже Укрзализныця сообщила, что усилила смены в железнодорожных кассах вокзалов.

Там подчеркнули, что в Киеве было удвоено количество открытых касс.

«Сотрудники вокзалов постоянно мониторят очереди. Сейчас они не больше, чем за утренним кофе — ожидание составляет около 15 минут.

Если вам нужно купить билеты сегодня, советуем заглянуть в кассу в обед», — говорится в сообщении.