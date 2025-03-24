Во Львове 15-летняя девушка жестоко избила знакомую – полиция начала расследование

Полиция открыла уголовное производство из-за избиения 16-летней девушки.

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Во Львове полиция начала уголовное производство по факту жестокого избиения 16-летней девушки. Информацию об инциденте, который произошел 3 марта, правоохранители обнаружили благодаря видео, опубликованному в соцсетях.

Как сообщили в полиции Львовской области, на записи видно, как 15-летняя девушка наносит удары руками и ногами своей знакомой. Обе участницы конфликта - жительницы Львова.

Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, пробационный надзор до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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