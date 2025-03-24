Мужчина заявил, что «не видит смысла служить» и вызвал полицию в ТЦК – чью сторону принял суд

На Сумщине мужчину приговорили к тюремному сроку за уклонение от мобилизации.

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В Сумской области суд вынес приговор местному жителю, который отказался от мобилизации, заявив, что не видит в этом смысла. Роменский горрайонный суд по делу № 585/560/25 приговорил его к трем годам лишения свободы.

По материалам дела, в феврале 2025 года мужчина получил повестку и прибыл в ТЦК, где прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Однако после нескольких часов в ТЦК он вызвал полицию и категорически отказался от мобилизации. «Вывод комиссии был, что здоров. В связи с этим вызвал полицию. На бодикамеру отказался от получения боевой повестки. Разъяснили об уголовной ответственности. Отказался все равно, потому что не видит смысла служить. Решение ВВК не оспаривал. РТЦК не сообщал, что не согласен с решением ВВК», - говорится в материалах дела.

По данным представителей ТЦК, мужчину доставили правоохранители, поскольку его разыскивали за уклонение от военной службы. В помещении военкомата он снова отказался вступать в Силы обороны.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил три года заключения.

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