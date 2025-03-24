В Киеве разворовали 400 тыс грн при закупке ламп для школьных укрытий

В столице переплатили за светодиодные лампы для укрытий в школах Подольского района 400 тыс. гривен.

Фото: ecoaction.org.ua

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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации по факту закупки ламп для укрытий в учебных заведениях по завышенным в два раза ценам.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в декабре 2022 года между управлением образования и хозяйствующим субъектом был заключен договор на закупку светодиодных фонарей и ламп для укрытий в школах и гимназиях Подольского района Киева на общую сумму около 1 млн гривен.

«Согласно заключению экспертов, лампы закупались по цене, завышенной почти вдвое, чем был нанесен ущерб бюджету на более чем 400 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

В суд будет направлено ходатайство об отстранении его от занимаемой должности.

В прокуратуре добавили, что в течение 2021–2024 годов в отношении этого должностного лица в суд было направлено 4 уголовных производства, рассмотрение которых продолжается.

Также ранее этому же чиновнику было сообщено о подозрении по факту закупки удлинителей по завышенной стоимости.

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