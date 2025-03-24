У Києві розікрали 400 тис грн при закупівлі ламп для шкільних укриттів

У столиці переплатили за світлодіодні лампи для укриттів у школах Подільського району 400 тис. гривень.

Фото: ecoaction.org.ua

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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом закупівлі за завищеними у два рази цінами ламп для укриттів у навчальних закладах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у грудні 2022 року між управлінням освіти та суб’єктом господарювання укладено договір про закупівлю світлодіодних ліхтарів та ламп для укриттів у школах та гімназіях Подільського району Києва на загальну суму близько 1 млн гривень.

«Згідно з висновком експертів, лампи закуповували за ціною, завищеною майже вдвічі, чим спричинено збитки бюджету на понад 400 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

До суду буде скеровано клопотання про відсторонення його від займаної посади.

У прокуратурі додали, що упродовж 2021-2024 років відносно цього посадовця до суду скеровано 4 кримінальні провадження, розгляд яких триває.

Також, раніше цьому ж посадовцю повідомлено про підозру за фактом закупівлі за завищеною вартістю подовжувачів.

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