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На Київщині запрацювали нові камери автофіксації порушень ПДР — де саме

13:24, 24 березня 2025
У Київській області установили п’ять нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
На Київщині запрацювали нові камери автофіксації порушень ПДР — де саме
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацювали ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. 36 із них встановили у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.

У Київській області установили п’ять нових комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього.

Адреси:

- 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)

- 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)

- 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)

- 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)

- 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж).

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