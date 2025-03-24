На Одещині військовослужбовець у стані сп’яніння викрав авто, щоб дістатися Вінниці – що вирішив суд

На суді військовий пояснив, що перебував у відрядженні на лікуванні.

Фото: vsn.ua

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На Одещині військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль, залишений власником із ключами в замку запалювання. Поліція затримала його за пів години після злочину.

Як йдеться у рішенні Фрунзівського районного суду Одеської області у справі № 517/160/25, подія сталася 9 грудня 2024 року. Військовий, який проходив службу водієм у 3-му механізованому батальйоні, викрав автомобіль ВАЗ 111930 біля залізничного вокзалу. Після цього він вирушив у напрямку селища Захарівка, де його затримали правоохоронці. Тест на алкоголь показав 3,07 проміле.

На суді обвинувачений визнав провину, пояснивши, що перебував у відрядженні на лікуванні, помилково опинився не на тій станції й вирішив скористатися авто, щоб дістатися Вінниці. Власник транспортного засобу претензій не мав та попросив не карати військового суворо.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному заволодінні транспортним засобом та призначив чотири роки ув’язнення. Враховуючи щире каяття та відсутність претензій від потерпілого, покарання замінили на один рік іспитового строку.

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