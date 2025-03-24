Як придбати квитки, поки недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці

Пасажирів просять купувати квитки в касах.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня внаслідок технічного збою в IT-системі Укрзалізниці тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії. Згодом встановили, що причиною збою в онлайн-системах Укрзалізниці стала масштабна кібератака.

Зараз триває відновлення систем, а пасажирам пропонують альтернативні варіанти придбання квитків:

Продаж здійснюється через каси, які працюють у посиленому режимі.

24 та 25 березня міжнародні квитки можна придбати безпосередньо в касах, хоча зазвичай вони продаються лише онлайн.

Якщо немає можливості купити квиток у касі, пасажири можуть сідати на поїзд без квитка – провідники допоможуть оформити проїзд на місці.

Військовослужбовцям, яким терміново потрібно вирушати в дорогу, Укрзалізниця гарантує перевезення.

Компанія просить пасажирів, які планують поїздки після 25 березня, не створювати ажіотаж у касах – після відновлення роботи онлайн-сервісів квитки можна буде придбати у звичному режимі.

Для повернення квитків на рейси 24 березня потрібно надіслати фото квитка та контактний номер на [email protected]. Заявки оброблять протягом трьох діб після відновлення системи.

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