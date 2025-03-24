Встановлення права власності при втраті документів — що треба знати

Якщо особа втратила документи про право власності на нерухомість, то їй слід отримати дублікат документів.

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Міністерство юстиції України розяснило питання встановлення права власності (користування) при втраті документів

Документи, які посвідчують право власності:

- договір купівлі-продажу;

- договір дарування;

- договір міни;

- свідоцтво про право власності;

- свідоцтво про право на спадщину тощо.

Видати дублікат документа може нотаріус або орган місцевого самоврядування. Для його отримання необхідно подати письмову заяву особисто або через представника за дорученням до відповідного органу.

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, за письмовою заявою осіб, видається дублікат втраченого документа. Видача дубліката втраченого або зіпсованого документа здійснюється державним нотаріальним архівом.

Де отримати дублікат

Функцію з видачі дублікатів свідоцтв про право власності про приватизацію взамін загублених або пошкоджених реалізують центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Послуга безкоштовна.

Необхідні документи для отримання дублікату свідоцтва про приватизацію в ЦНАП:

- заява зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла, які брали участь в приватизації (заповнюється в присутності адміністратора);

- копії паспортів або свідоцтв про народження для осіб, що не досягли 16-річного віку, які є співвласниками житла та оригінали документів для посвідчення;

- документ з поліції про те, що оригінал свідоцтва про право власності на житло був викрадений або втрачений;

- оголошення про втрату свідоцтва в друкованих медіа.

Додатково зазначаємо, що відновлення правовстановлюючих документів до та після 1 січня 2013 року має своє особливості.

Щодо документів, виданих до 1 січня 2013 року

Для відновлення права на власність (або користування) земельної ділянки чи нерухомості, державний реєстратор використовує відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно (архівна складова частина Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), а також паперові документи, що зберігаються в бюро технічної інвентаризації (реєстрові книги, реєстраційні справи).

Під час процедури відновлення документів важливо надати державному реєстратору будь-які наявні копії цих документів, зокрема державного акта або свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Щодо документів, виданих після 1 січня 2013 року

Втрата свідоцтва про право власності, виданого після 1 січня 2013 року, не потребує витребування відповідних дублікатів, оскільки інформація про нерухомість вже зберігається у ДРРП.

Як відновити документи в судовому порядку

У випадку неможливості отримання дублікатів втрачених або пошкоджених документів необхідно звернутися до суду. Власник майна може подати позов про визнання права власності, якщо його право оспорюється або не визнається, а також у разі втрати документів, що підтверджують право власності. Тобто, можна звернутися до суду з позовом про визнання права власності на об’єкт нерухомості або про встановлення юридичного факту.

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