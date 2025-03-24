Как приобрести билеты, пока недоступны онлайн-сервисы Укрзализныци

Пассажиров просят покупать билеты в кассах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в результате технического сбоя в IT-системе Укрзализныци временно недоступны онлайн-сервисы компании. Впоследствии установили, что причиной сбоя в онлайн-системах Укрзализныци стала масштабная кибератака.

Сейчас идет восстановление систем, а пассажирам предлагают альтернативные варианты приобретения билетов:

- Продажа осуществляется через кассы, которые работают в усиленном режиме.

- 24 и 25 марта международные билеты можно приобрести непосредственно в кассах, хотя обычно они продаются только онлайн.

- Если нет возможности купить билет в кассе, пассажиры могут садиться на поезд без билета - проводники помогут оформить проезд на месте.

Военнослужащим, которым срочно нужно отправляться в путь, Укрзализныця гарантирует перевозку.

Компания просит пассажиров, которые планируют поездки после 25 марта, не создавать ажиотаж в кассах - после возобновления работы онлайн-сервисов билеты можно будет приобрести в обычном режиме.

Для возврата билетов на рейсы 24 марта нужно прислать фото билета и контактный номер на [email protected]. Заявки обработают в течение трех суток после восстановления системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.