В Одесской области военнослужащий в состоянии опьянения угнал авто, чтобы добраться до Винницы – что решил суд

На суде военный объяснил, что находился в командировке на лечении.

Фото: vsn.ua

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В Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, оставленный владельцем с ключами в замке зажигания. Полиция задержала его через полчаса после преступления.

Как говорится в решении Фрунзовского районного суда Одесской области по делу № 517/160/25, происшествие произошло 9 декабря 2024 года. Военный, который проходил службу водителем в 3-м механизированном батальоне, угнал автомобиль ВАЗ 111930 возле железнодорожного вокзала. После этого он отправился в направлении поселка Захаровка, где его задержали правоохранители. Тест на алкоголь показал 3,07 промилле.

На суде обвиняемый признал вину, объяснив, что находился в командировке на лечении, по ошибке оказался не на той станции и решил воспользоваться авто, чтобы добраться до Винницы. Владелец транспортного средства претензий не имел и попросил не наказывать военного строго.

Суд признал мужчину виновным в незаконном завладении транспортным средством и назначил четыре года заключения. Учитывая искреннее раскаяние и отсутствие претензий от потерпевшего, наказание заменили на один год испытательного срока.

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